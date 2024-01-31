Ветеран СВО пытается найти автора письма, которое он перечитывал в окопе SHOT: ветеран СВО ищет написавшую бойцам трогательное письмо женщину

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Ветеран специальной военной операции ищет женщину, чье письмо он перечитывал в окопах, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина хочет лично поблагодарить незнакомку, которая написала добрые пожелания и молитвы бойцам. По его словам, женщина является жительницей города в Забайкальском крае.

Так сложилось, что, находясь в окопах, выполняя боевые задачи, ко мне в руки попало письмо от абсолютно незнакомого для меня человека. Письмо солдату <...< Это очень сильное письмо, которое придало мне сил в тот момент, вселило уверенность в нашу страну, — поделился боец.

Поиски женщины он пытался вести в социальных сетях. Позднее к его миссии присоединились сотрудники «Народного фронта». Боец отметил, что, возможно, благодаря именно этому письму, он вернулся домой к семье живым и невредимым.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила организовать места отправки писем участникам специальной военной операции на 9 Мая. Она отметила, что в парках можно обустроить полевые кухни и исполнение песен военных лет. По словам парламентария, при этом нельзя обязывать людей выполнять традиции или участвовать в мероприятиях.