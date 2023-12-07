Ветеран СВО первым пошёл на экзамен оператора БПЛА в Москве Участник СВО Алексей Муляр первый сдал экзамен на квалификацию оператора БПЛА

Участник СВО Алексей Муляр стал первым человеком, севшим за парту экзамена на подтверждение квалификации оператора беспилотника в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. В зоне спецоперации он служил специалистом по эксплуатации дронов. В беседе с нашим изданием ветеран рассказал, что квалифицированные специалисты по управлению БПЛА в необходимы зоне СВО «в обязательном порядке».

Я служил по контракту в 2022 году в артиллерии и занимался использованием беспилотников для разведки и подтверждения уничтожения целей. Для меня удивительно, как же мы обходились без БПЛА до спецоперации. Все-таки необходимо учитывать веяния времени — в 21 веке без беспилотников нормальная работа ВС РФ уже невозможна. Поэтому необходимы квалифицированные кадры, — сказал Муляр.

Специалисты центра оценки квалификации рассказали NEWS.ru, что экзамен состоит из 83 вопросов, которые произвольно выбираются экзаменационной программой из базы, включающей 2500 вопросов. Время на выполнение экзамена — 2 часа. При этом порог прохождения «достаточно тяжёлый» — 85 баллов из 100. Специалисты центра отметили, что система тестировалась экспертами в области беспилотной авиации, и экспертный показатель — сдача за полчаса на 90-95 баллов.

Ранее NEWS.ru сообщал об открытии в Москве первого Центра оценки квалификации в области беспилотной авиации. Открытие провел летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко. Он рассказал, что такие центры будут открываться по всей России, особенность их заключается в том, что они полностью независимы от системы образования и регулируются в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций».