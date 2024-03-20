Ветеран ФСБ рассказал, как будут искать организаторов диверсий в России Ветеран ФСБ Демидкин: переговоры организаторов диверсий в РФ будут отслеживать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы диверсий на территории России, которые перешли на сторону ВСУ, понесут наказание за свои действия, заявил в беседе с NEWS.ru ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Задачу по их поиску и нейтрализации предстоит выполнить российским спецслужбам, отметил он.

Тут все зависит от работы наших спецслужб и агентурной сети. Например, где-то боевик проболтается о том, что сделал, где-то спецслужбы отследят его переговоры. После этого он будет выслежен и наказан, — пояснил Демидкин.

Он также напомнил о необходимости предотвратить атаки диверсантов. Добиться этого, считает ветеран ФСБ, можно, лишь полностью закрыв границу от внешнего воздействия.

Должны быть заставы и подготовленный личный состав, который будет отслеживать все перемещения вблизи границ. Не должно быть никаких коридоров, тогда удастся избежать проникновения боевиков на приграничные территории, — подчеркнул собеседник.

19 марта, выступая на коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники спецслужб не должны забывать про предателей, которые организуют диверсии в приграничных районах и выступают против России. По словам главы государства, боевики должны быть выявлены поименно и понести наказание — срока давности в подобных делах быть не может.