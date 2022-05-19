Ветеран «Альфы» предположил, когда сдастся последний военный с «Азовстали» Ветеран «Альфы» Попов: все военные с «Азовстали» могут сдаться до конца мая

Фото Скриншот с видео/МО РФ

Все военные с «Азовстали» могут сдаться до конца мая, заявил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. На это их вынуждают пойти российская армия и тяжёлые условия, объяснил он в разговоре с Lenta.ru.

Первая причина — это внешние обстоятельства в лице наших вооружённых сил, которые создали определённые условия, чтобы в кратчайшие сроки, до конца мая, пришлось сдаваться. Есть объективные причины — много раненых, антисанитария, нехватка даже технической воды — всё это вынуждает сдаваться. Эти условия заставили руководство в Киеве дать добро на то, чтобы сдавались, — сказал Попов.

Он заверил, что сдадутся все, потому что хотят жить. При этом из Киева дано указание выходить маленькими группами, чтобы не дать повода говорить о массовой сдаче, считает Попов.

По данным Минобороны России, за 19 мая с завода «Азовсталь» вышел и сдался в плен 771 боец полка «Азов». Все, кому нужно стационарное лечение, получают его в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке.

Также сдался в плен заместитель командира «Азова» Святослав Паламар. Ещё двух командиров подразделения Сергея Величко и Константина Немичева МВД России объявило в розыск.