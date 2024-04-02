Ветеран «Альфы» оценил возможность закрытия канала связи с США о терактах Ветеран «Альфы» Филатов: связь по терактам с США остается при любых отношениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каналы связи по обмену информацией по антитеррористической деятельности и готовящимся терактам между Россией и США остаются даже при минимальных отношениях между странами, говорит NEWS.ru президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, подобных каналов много и созданы они не только с США. Ежедневно по ним приходят различного рода предупреждения. Все они отрабатываются и не всегда информация подтверждается.

Насколько я знаю, при наших самых нехороших отношениях с Америкой, есть такие взаимодействия на минимальном уровне. Такие каналы есть, — говорит Филатов.

Говоря о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» он предположил, что американская сторона могла предоставить информацию, но без какой-либо конкретики. Поэтому говорить, что российские специальные службы не среагировали, нельзя.

Нас постоянно предупреждают, мы отрабатываем что можем, но при такой большой вероятности проведения террористических актов уследить за всем не может никакая силовая структура в мире. Когда врагов много, кто-то умудряется нанести удар, — подытожил ветеран.

Ранее Филатов высказал мнение, что члены ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) могут находиться в любой стране. По его словам, представители этого движения разъехались по многим государствам после разгрома, однако стоит понимать, что их силы разрозненны.