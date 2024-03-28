Ветеран «Альфы» объяснил, почему США скрыли от РФ данные об угрозе теракта Гончаров: США скрыли детали готовящегося теракта из-за плохих отношений с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При тех отношениях, которые сейчас складываются у России и США, совершенно не удивительно, что Вашингтон скрыл от Москвы детали готовящегося теракта в «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. При этом, по его словам, российская сторона способна расследовать все обстоятельства и без помощи других государств.

Они (США. — NEWS.ru) ни за что бы не выдали своих источников и не раскрыли бы детали готовящегося теракта. Не стоит рассчитывать на американцев и в будущем. Думаю, события прошлых дней показали, что Россия будет вести личное расследование без чьей-либо помощи. И по его итогам делать выводы о том, кто вербовал террористов и кто стоит за организацией этого чудовищного акта, — отметил Гончаров.

Эксперт напомнил, что террористов вербовали в Telegram, а незадолго до теракта они находились в Турции. Как полагает Гончаров, с террористами могли связаться напрямую, а Турция — это «рассадник всех спецслужб мира».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская МI6. По словам парламентария, западные спецслужбы понимают, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начинают использовать террористические методы.

Президент России Владимир Путин на совещании со спецслужбами заявил, что Москва знает, кто исполнил террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», но ее интересуют заказчики. По словам главы государства, теракт осуществили исламисты.