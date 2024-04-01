«Весомый авторитет»: Соловьев поздравил Познера с 90-летием Глава СЖР Соловьев назвал Познера весомым авторитетом в журналистике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист и телеведущий Владимир Познер прошел большой путь и навсегда останется в истории советской и российской журналистики, заявил NEWS.ru глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он назвал Познера «весомым авторитетом» в профессии.

От всего Союза журналистов России хотел бы поздравить нашего уникального во всех смыслах коллегу Владимира Познера со знаменательным юбилеем. Он действительно прошел огромный путь в журналистике, останется в истории советской и российской журналистики как ведущий множества телевизионных программ, автор множества книг и весомый авторитет в журналистике, — сказал Соловьев.

Ранее Познер заявил NEWS.ru, что не планирует устраивать широкого празднования по случаю своего юбилея. Журналист поблагодарил за то, что его помнят.

Авторская программа Познера на Первом канале не выходила в эфир уже более двух лет. По словам самого журналиста, с 24 февраля 2022 года Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения спецоперации на Украине. В течение этого времени некоторые передачи не будут выходить в эфир, в том числе программа «Познер». Такова позиция руководства телеканала, отмечал он.