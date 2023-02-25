Весной россиянки останутся без голландских тюльпанов Национальная ассоциация цветоводов: весной из продажи исчезнут голландские тюльпаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной в России из продажи почти полностью исчезнут голландские тюльпаны, заявил «Российской газете» председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Он отметил, что тюльпаны из Нидерландов будут заменены на цветы, выращенные в России. По его словам, с тюльпанами такое положение дел сохраняется на протяжении последних пяти — семи лет и это никак не связано с санкциями.

Это никак не связано ни с санкциями, ни с коронавирусом, ни с другими событиями. Просто в этом сегменте цветочной отрасли действительно произошло импортозамещение. В России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов — это достаточно выгодный малый бизнес, — сказал Антипов.

Руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов ранее отметил, что недостатка цветов к Международному женскому дню 8 Марта в этом году не ожидается. По его сведениям, как минимум в подведомственных управлению регионах выращивается порядка 70 млн штук тюльпанов.

При этом он отметил, что в продаже будут и зарубежные тюльпаны, поскольку санкции против РФ не распространяются на срезанные цветы.