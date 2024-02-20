Школьников могут раньше отправить на каникулы из-за выборов президента «ФедералПресс»: весенние каникулы начнутся раньше из-за выборов президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В нескольких российских регионах школьные каникулы могут начаться раньше из-за выборов президента, которые пройдут в марте, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на собственный источник. Это связано с тем, что многие избирательные участки расположены в учебных заведениях. Школьников отправят отдыхать, чтобы обеспечить их безопасность и организовать свободный доступ для избирателей.

Большинство избирательных участков расположено в учебных заведениях, а значит, должен быть свободный доступ. Но при этом доступ не должен нарушать безопасность учеников, — отметил источник издания.

Обычно весенние каникулы для школьников начинаются в конце марта. В 2024 году дети должны отправиться на недельный отдых с 25 марта по 31 марта. В связи с выборами неучебная неделя может быть перенесена на 11–19 марта. Часть субъектов уже распространила информацию об изменении учебного расписания.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее заявил, что если бы выборы президента РФ состоялись прямо сейчас, то за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы 79% граждан. Опрос показал, что меньше всего избирателей готовы отдать свой голос за представителя от партии ЛДПР Леонида Слуцкого.