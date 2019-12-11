Вертолёт Ми-8 пропал в Краснодарском крае после вылета из Кореновска. Об этом
После вылета из Кореновска экипаж перестал выходить на связь. Установить местонахождение вертолёта пока не удаётся, — цитирует «Интерфакс» источник.
Вертолёт принадлежит одной из силовых структур.
Вертолёт обнаружили у станицы Платнировская, в нескольких километрах от аэродрома, с которого вылетел вертолёт. На борту были два члена экипажа. Пассажиров в вертолёте не было. Отмечается, что авария могла произойти из-за тумана.
Ранее NEWS.ru писал о том, что трое членов Национальной гвардии США погибли при крушении американского многоцелевого вертолёта Black Hawk, который разбился в штате Миннесота в США.
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