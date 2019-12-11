https://static.news.ru/photo/306daeac-1c59-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Вертолёт Ми-8 пропал в Краснодарском крае после вылета из Кореновска. Об этом сообщает «Интерфакс».

После вылета из Кореновска экипаж перестал выходить на связь. Установить местонахождение вертолёта пока не удаётся, — цитирует «Интерфакс» источник.

Вертолёт принадлежит одной из силовых структур.

Вертолёт обнаружили у станицы Платнировская, в нескольких километрах от аэродрома, с которого вылетел вертолёт. На борту были два члена экипажа. Пассажиров в вертолёте не было. Отмечается, что авария могла произойти из-за тумана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что трое членов Национальной гвардии США погибли при крушении американского многоцелевого вертолёта Black Hawk, который разбился в штате Миннесота в США.