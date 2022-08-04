Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке

Фото: Социальные сети

На Камчатке вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Пилот не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 4 августа около 10 часов по местному времени (01:00 по Москве).

Воздушное судно Ми-2 совершило жёсткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка «Налычево», в районе реки Налычево Камчатского края), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На борту вертолёта находился только пилот. По имеющимся данным, он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Грузии разбился вертолёт Ми-8 Министерства внутренних дел страны. Воздушное судно было поднято для поиска пропавших парапланеристов неподалеку от курорта Гудаури.

В июле неподалеку от города Гатчина Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. По имеющимся данным, на его борту находились три человека, все выжили.