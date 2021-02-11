Вероятно, мы имеем дело с сумасшествием: врач о подмене детей в Дагестане

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Врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что в истории с выдачей кукол вместо тел детей скорее всего виновато психическое заболевание.

Ранее житель Дагестана пожаловался, что в перинатальном центре Ставрополя ему подменили новорождённых детей на кукол, после чего он обратился в правоохранительные органы.



Здесь есть два аспекта. Первый — это некий психологический момент с проекцией тяжелой детской травмы. А вторым аспектом запросто может быть болезнь, которая проявила себя в результате тяжелых стрессовых ситуаций. То есть предположить, что девушка заболела и всё это дело началось — очень легко. И очень вероятно, что мы имеем дело с настоящим сумасшествием, психозом. Разобраться в этом сможет только психиатрическая экспертиза, если в ее действиях будет предусмотрен состав преступления, — рассказал психиатр.



Позже, после проведенной проверки, глава Ставрополья назвал историю о выдаче кукол вместо тел детей выдумкой. В этом призналась сама женщина, которая ранее заявила, что вместо тел умерших младенцев выдали кукол.

