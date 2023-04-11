Вернувшийся из плена ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером Вернувшийся из плена ВСУ военный заявил, что его пытали гвоздодером три дня подряд

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Александр рассказал о том, что его подвергали пыткам с использованием гвоздодера, пишут «Известия». По словам Александра, его избивали этим инструментом на протяжении нескольких дней.

Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. Представляете, вас бьют, пока сознание не потеряешь, — сказал он.

Он вспомнил, как просил охранника избавиться от гвоздодера, опасаясь за свои руки и ноги. Тем не менее, Александр также отметил, что среди украинских военных были и порядочные люди.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о возвращении 106 пленных. Известно, что реабилитация пройдет в медицинских учреждениях военного ведомства. Изначально их перевезли на автобусах в сопровождении полицейских автомобилей и скорой медицинской помощи. По прибытии им выдали пакеты с одеждой. Почти все смогли сразу после обмена смогли позвонить домой своим родным и близким.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что Москва передала Киеву 100 пленных бойцов. Он поблагодарил членов Координационного штаба по обращению с военнопленными за оказанное содействие.