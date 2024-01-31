«Вернуть любой ценой»: как обменивают пленных, что будет после гибели Ил-76

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Вооруженные силы Украины 24 января сбили под Белгородом самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных. Их планировали обменять на россиян в тот же день. Теперь в Кремле называют дальнейшие перспективы передачи пленных неясными. При этом в Киеве, несмотря на произошедшее, все равно заявляют о желании продолжать процесс. Как крушение ИЛ-76 повлияет на ближайшие обмены пленными между Россией и Украиной, изменится ли их схема и состав переговорщиков — в материале NEWS.ru.

Что известно о крушении Ил-76

О крушении под Белгородом самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, стало известно 24 января. По данным Министерства обороны России, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины. Факт пуска двух ракет зафиксировали радиолокационные средства ВКС РФ. Всего на борту самолета находились 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. Позже президент России Владимир Путин назвал атаку на Ил-76 преступлением Киева.

Происшествие прокомментировали и в Главном управлении разведки (ГУР) Украины. В сообщении ГУР говорится, что Украину якобы не предупредили о маршрутах и формах доставки пленных. Эту информацию опровергли в Кремле. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы. При этом на заседании Совета безопасности ООН по ситуации со сбитым самолетом представителя Украины не было, рассказывал первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Очередной обмен пленными должен был пройти по формуле «192 на 192», но второй самолет с украинскими военными успели развернуть. По факту авиакатастрофы идет расследование уголовного дела о теракте, сообщали в Следственном комитете РФ.

Фото: СК РФ/РИА Новости Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области

Продолжат ли Россия и Украина обмениваться пленными

После атаки на Ил-76 активно обсуждается вопрос о дальнейших перспективах обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Так, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что работа по возвращению российских бойцов будет продолжена. По его словам, ВС РФ не могут бросить своих ребят, поэтому командование намерено разговаривать «хоть с чертом, хоть с нечистым».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дальнейшие перспективы обмена неясными. Он подчеркнул, что этот процесс нужно осуществлять в «абсолютной тишине». При этом в ГУР сообщили, что Украина заинтересована в продолжении обмена.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил NEWS.ru, что после происшествия с Ил-76 этот процесс «будет на какое-то время заморожен». По его мнению, могут пересмотреть и списки пленных, и формулы для обменов.

«Скорее всего, если дело дойдет до повторных переговоров, будут видоизменены условия, исключающие возможность терактов со стороны Украины. Я думаю, что обмены будут возобновлены, потому что тут идет речь о жизни наших солдат, офицеров, которые томятся в плену, и чем быстрее мы будем их оттуда забирать, тем быстрее они будут возвращаться в строй и в семью», — сказал военный эксперт.

Теракт против Ил-76 не должен поставить точку в переговорном процессе по обмену военнопленными, заявил NEWS.ru специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц. Он считает заявления ряда российских политиков о невозможности таких переговоров с Киевом поспешными.

Кроме того, Коц подчеркнул, что они не лучшим образом сказываются на моральном состоянии бойцов, находящихся в украинском плену. «Несмотря на то что у нас вот такой вероломный, кровавый противник, все-таки оставлять возможность для диалога, как минимум по вопросам обмена военнопленными, необходимо», — сказал военкор.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

С тем, что обмены нельзя прекращать, согласен и первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Депутат в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что речь идет о «жизнях и здоровье наших бойцов, защитников Родины, которые, к тому же, в застенках СБУ достаточно часто подвергаются пыткам и издевательствам».

«Вытащить их любой ценой — наш долг, и никакие происшествия не должны этому препятствовать. Нужно договариваться хоть с дьяволом — а киевский режим сейчас близок к этому понятию, — если есть хоть один шанс на спасение российских солдат и офицеров», — сказал он.

Как теперь будут доставлять пленных к точкам обмена

По данным Минобороны, пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе. Сам процесс должен был начаться 24 января во второй половине дня. Как отметили в военном ведомстве, украинское руководство прекрасно знало, что перевозка пленных в Белгород осуществляется военно-транспортной авиацией.

Александр Коц допустил, что после атаки ВСУ на Ил-76 логистика в рамках обменов изменится. Военкор предположил, что теперь пленных будут доставлять только наземным путем. По его мнению, вариант с обменом в третьих странах исключать нельзя, но это сильно усложняет процесс, кроме того, Россия и Украина успешно провели не одно такое мероприятие без привлечения этих государств. «Я думаю, что при условиях обеспечения безопасности, логистических цепочек можно продолжать обмен между двумя странами без привлечения третьих стран», — добавил Коц.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области

Клинцевич также уверен, что и география, и логистика теперь изменятся — все будет организовано так, чтобы исключить возможность терактов со стороны Украины. «Возможно, будет обозначаться точка — и все, без обозначения транспорта, который будет прибывать. Обмены в третьих странах тоже, наверное, возможны, но, скорее всего, процесс будет продолжен по механизму, который был и до этого», — сказал военный эксперт.

Говоря о возможном изменении состава переговорщиков, он заявил, что это маловероятно, «хотя все может быть». Кто именно входит в переговорную группу, доподлинно неизвестно. По словам Журавлева, имена переговорщиков — «тайна, которая, пожалуй, строже военной».

Как происходит обмен пленными

Клинцевич рассказал, что в рамках процесса по обмену стороны сначала передают друг другу списки пленных, чтобы понять, «сколько у кого имеется на руках». Затем они договариваются о количестве бойцов, которых хотят обменять. По словам эксперта, Украина в первую очередь пытается вернуть офицеров, командиров нацбатальонов, бойцов подразделений вроде «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). России их, наоборот, отдавать невыгодно. «Но у них в плену есть наши специалисты, летчики в том числе, поэтому договоренности всегда находятся», — добавил Клинцевич.

О процессе обмена ранее рассказал BBC военный ВСУ Максим Колесников, освобожденный из плена в феврале 2023 года. В его случае возвращение на родину началось в Брянской области, транспортировка до аэродрома, по его словам, проводилась на автозаке. На самолете его и других военных доставили в Курск, а оттуда их повезли в Белгород. По словам Колесникова, вместе с ними летела охрана. Затем их отвезли в лагерь, где было около трех палаток, в каждой из которых размещали по 20 человек.

Тувинец Санчаа Оюн рассказывал Daily Storm, что вернулся в Россию в рамках обмена, состоявшегося в конце октября 2022 года. До этого он был в киевском СИЗО. В автозаке военных повезли в Запорожье, где они провели двое суток. Утром пленным завязали глава и посадили в автобус. Затем состоялся обмен военнопленными.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press Военнопленные украинских вооруженных сил в автобусе во время обмена пленными

Сдвинули на «неблизкую перспективу»

Россия и Украина регулярно сообщают о передаче пленных. Например, в апреле 2023 в Киеве рассказали о так называемом пасхальном обмене, в рамках которого на украинскую территорию вернулись 130 военных. Речь шла о пограничниках, нацгвардейцах, моряках и так далее. В июне из украинского плена в Россию вернулось 94 военных, сообщало Минобороны. На Украине заявили, что Киев получил 95 человек: 93 рядовых и двух офицеров, писал РБК.

Один из самых крупных обменов состоялся уже в этом году — в начале января в Россию вернулись 248 бойцов, находящихся в украинском плену. Переговоры прошли при посредничестве ОАЭ. Как рассказывал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, 75 российских бойцов должны были освободить раньше. Таким образом, обмен прошел по формуле «248 на 150».

Передача пленных, которая не состоялась из-за крушения Ил-76, отодвинута на «неблизкую перспективу», отметил Александр Коц. При этом он добавил, что украинская сторона, судя по всему, проект по обмену сворачивать не намерена. «И, конечно, он не должен быть свернут», — заключил военкор.

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