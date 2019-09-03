https://static.news.ru/photo/9c3ab4b8-ce3e-11e9-9780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти сразу было выполнено поручение российского президента Владимира Путина об увеличении числа судей в Иркутской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

По его словам, соответствующее поручение глава государства дал накануне в ходе рабочей поездки в Тулун. Из-за того, что после наводнений в Иркутской области все суды загружены, политик пообещал попросить председателя Верховного суда прислать в Иркутскую область ещё судей, передаёт ТАСС .

Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, и сегодня такое решение уже состоялось, — сообщил Одинцов.

При этом глава страны попросил судей в Иркутской области опираться не только на документы, но и на различные виды доказательств. В их числе свидетельские показания и видео.

Наводнения в Иркутской области начались в конце июля. В результате ЧП погибли 25 человек. Шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов и 17,4 тысячи других помещений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иркутский губернатор подтвердил отстранение чиновницы Ирины Алашкевич. Её обвинили в оскорблении пострадавших от паводка в Иркутской области.