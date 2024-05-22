«Верх лукавства»: Коц об озабоченности США продвижением ВС РФ к Харькову Коц: США прекрасно осознавали ответ России на украинский террор

В США и НАТО прекрасно осознавали, что Россия ответит на развязанный Киевом террор и не остановили атаки Украины по российским территориям, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, назвавшего продвижение ВС РФ в Харьковской области «попыткой создать буферную зону вдоль украинской границы». По словам американского военачальника, «это тяжелая и опасная схватка».

Верх лукавства. <...> Ллойд и НАТО прекрасно осознавали, что Россия ответит на развязанный террор. Но не остановили Зеленского. И сегодня на фоне нашего наступления они фальшиво изображают озабоченность, — пишет журналист.

Он увидел в словах главы Пентагона «притворный трагизм» и напомнил, что Россия ни раз предупреждала о последствиях активности в своем приграничье для Киева. Несмотря на это, Украина продолжила обстрелы, а «натовские кураторы не только не одернули своих подшефных», но и продолжили поставлять им вооружения и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США направили Остину письмо, в котором обратили его внимание на ухудшение ситуации под Харьковом для ВСУ. Политики потребовали от Министерства обороны разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России. Документ подписали семь членов конгресса от Демократической партии, и шесть — от Республиканской.