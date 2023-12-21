«Вербуют конченую шпану»: генерал ФСБ рассказал об украинской агентуре в РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Задержание сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к противоправной деятельности, координируемых ГУР МО Украины

Власти Украины усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в РФ, заявил директор ФСБ Александр Бортников. У российских контрразведчиков в целом получается выявлять шпионов, заверил он. О том, как и с какими целями украинские диверсанты проникают на территорию России, откуда берутся предатели, готовые им помогать, NEWS.ru рассказал генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов.

— Александр Георгиевич, на днях в Белгородской области на границе с Украиной шел бой с диверсантами. Местные власти заявили, что пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили три частных дома. Российские пограничники ликвидировали трех боевиков из восьми входивших в группу. И это далеко не первый случай проникновения украинских военных в российское приграничье. Какие цели преследуют диверсанты?

— Они хотят показать, прежде всего, что они есть. И им часто неважно, что именно совершать. Они приходят в Белгородскую область, избивают каких-то людей, потом быстро уходят. Диверсанты демонстрируют местным жителям, что могут это делать. Акции демонстративные.

У приграничной Белгородской области контрразведывательный режим ослаблен из-за очень протяженной границы с Украиной — более 500 километров. Ее довольно сложно прикрыть полностью. Для нас важно не просто защищать границу, а отодвинуть этих нацистов подальше от территории Белгородской области.

Украина сегодня не захватит никаких наших территорий, но тем не менее диверсанты постоянно третируют наше население, совершают налеты, разрушают какие-то незначительные объекты инфраструктуры, дома. И эти действия носят больше психологический характер, чем военный. Понятно, что далеко они не продвинутся, поэтому шарятся по близлежащим территориям, куда могут проникнуть.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Конечно, это большая проблема, потому что местные жители находятся в сложном положении, они надеются, что их защитят, но не всегда это удается из-за большой протяженности границы. Отсюда вытекает основная задача: «мочить» их на территории Украины и максимально отодвигать от российских рубежей.

— Как когда-то требовали от НАТО отойти от границы РФ?

— Когда мы обсуждали проблему продвижения НАТО на восток, то идея заключалась в минимизации угрозы нападения на российские границы. В данной ситуации мы прекрасно понимаем, что если не отодвинем от Белгородской области на достаточное расстояние все эти воинские формирования, в том числе разведывательно-диверсионные группы, то будут проблемы.

Многие их ДРГ собраны спонтанно, состоят из наемников. Все это злобные и жестокие люди, которые таким преступным образом отрабатывают свой хлеб. Шансов на то, что они глубоко продвинутся и повлияют на ход военных действий, нет. Но мы должны жестко блокировать границу и отодвинуть все артиллерийско-ракетные установки ВСУ, которые могут достать до Белгородской области. Эту задачу сейчас решают наши военные и политики.

— Что касается украинской агентуры в глубине нашей страны. Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы, покушение на жизнь экс-депутата Олега Царева, взрывы тоннеля на БАМе, подстанций. Это тоже задачи чисто психологического характера или тут другие цели?

— Агентура создает очень серьезные проблемы на важных объектах инфраструктуры. Но, конечно, цель любой диверсионной деятельности — это не только разрушение объектов, но и психологическое воздействие на граждан. Людям пытаются показать, что они не защищены: они идут в магазин, а тут прилетает какой-нибудь снаряд, где-то что-то взрывают.

Любое военное противостояние носит гибридный характер, оно имеет политическую, дипломатическую, информационную, экономическую составляющие. В современных условиях активно используются новые виды вооружений и техники, взрывчатка, мины, искусственный интеллект. Отсюда и все «прелести», которые мы получаем.

— Из кого состоит агентура? Это штатные сотрудники украинских спецслужб?

— Сомневаюсь, что украинские спецслужбы специально отправляют сюда своих профессионалов. Их готовить долго, а потерять можно быстро. Проще найти людей на территории России, в том числе разделяющих их взгляды, позиции, симпатизирующих Украине. Людей часто вербуют в маргинальных кругах. Здесь требуется ужесточение контрразведывательного режима, позволяющего выявлять этих мерзавцев на стадии подготовки.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Задержание сотрудниками ФСБ РФ участников диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины

— Получается, что предатели работают на Украину не только за деньги? Есть просто обманутые люди и есть отморозки?

— Есть конченая шпана, которая с большим удовольствием просто напакостит, например урну перевернет, стекло разобьет. А тут подвернулся случай в военкомат кинуть бутылку с бензином. Это особая психология некоторых людей: в автобусе кому-то нахамить, в своих домах устроить вандализм. Это очень проблемные люди. И надо учесть психологию толпы. Один хулиган может завести сразу многих. Здесь требуется очень серьезная работа, потому что сталкиваться приходится, помимо прямых врагов, с такими гиенами. Они живут среди нас. С ними надо бороться. Противник рассматривает эту среду очень заинтересованно, она воевать не будет, но осложнять обстановку может.

— Правда, что среди предателей больше молодежи, чем людей старшего возраста?

— Молодежь, конечно, в эти вещи втягивается, но не на политической основе. Безусловно, подавляющее большинство наших граждан патриоты и обладают самыми высокими гражданскими качествами. Но общество не едино. Есть люди, которые просто настроены негативно ко всему, ущербные, алкоголики. У них уровень интеллекта, образования, воспитания не на высоте. Они становятся объектами вербовки для украинских спецслужб.

— А кто должен бороться с диверсантами и агентурой Украины? Только спецслужбы?

— Ни ФСБ, ни МВД не в состоянии комплексно решить эти проблемы без поддержки общества. Информация ходит в обществе, но не всегда доходит до специальных и правоохранительных органов. Я считаю, что сегодня надо активно работать с людьми, которые могут помочь решить многие проблемы обеспечения безопасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генерал Михайлов рассказал NEWS.ru, что ни ФСБ, ни МВД не в состоянии решить проблемы без поддержки общества

Надо встречаться с жителями, общаться с ними, создавать народные дружины — настоящие, а не декоративные структуры. Их можно задействовать на патрулировании улиц, привлечь к контролю за какими-то важными объектами. Мы же не поставим у каждого столба полицейского. Опора на гражданское общество является ключевой в таких непростых ситуациях.

Я не вижу, чтобы кто-то собирал людей, объяснял важность общественного контроля. Если организуем общественность, сориентируем родителей, это даст возможность обеспечить нам свою безопасность. Но у нас нет доверия к обществу, власти боятся, что если они соберут людей, то начнется паника. Но паниковать могут только те, у кого мозгов нет.

Что касается приграничных областей, то речь здесь надо вести о территориальной обороне. Мы должны опираться на граждан. Нужен постоянный контакт с ними — они должны своевременно информировать власти, силовые структуры. Понятно, что определенная часть, особенно люди репродуктивного возраста, оттуда уехала. Остались старухи и старики. Но надо думать о том, как прикрыть безлюдные территории. Мы не можем заселить эту территорию мигрантами, чтобы они ее обороняли.

— С начала СВО новый этап наступил и для ФСБ, других спецслужб? Нужны новые методы работы?

— Мы же видим, что многие теракты и диверсии предотвращаются на стадии подготовки. Значит, «контора» работает. Но у нее есть свой численный кадровый ресурс, и она действует в определенных законом рамках. ФСБ работает по самым опасным направлениям. Но есть и другие направления. Пограничные войска в прежние годы у нас решили реформировать, превратив их, по сути, в пограничные контрольно-пропускные пункты. Численность пограничников на приграничных территориях, примыкающих к бывшим советским республикам, была ограничена. Говорили так: а от чего охранять?

Безусловно, когда закончится СВО, на этих приграничных территориях надо будет наводить порядок. Каждая мера может пригодиться. Можно призвать гражданское население для охраны границ.

Меня часто спрашивают: почему представителям администрации присоединенных территорий не выдают оружие? Я не знаю, что ответить. Человек, который занимает государственную должность, должен иметь возможность обеспечить свою безопасность, своих близких и сотрудников. Должность важную человеку доверили, а почему оружие доверить не можем?

Мне говорят, что закон не позволяет. Значит, закон надо изменить. Ввести право ношения и хранения оружия для определенных граждан, выполняющих важные государственные задачи. Ведь были уже случаи, когда убивали должностных лиц на присоединенных территориях, а они не имели даже шанса на оборону.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

На всех присоединенных территориях надо работать, создавать структуры безопасности. Службу безопасности мы всегда считали тыловым подразделением, которое борется со шпионами. Но сегодня ситуация другая. Оперативная обстановка изменилась принципиально — каждый сотрудник ФСБ уже стал боевой единицей, особенно на приграничных территориях.

Читайте также:

Украина начинает партизанскую войну: чем Россия ответит на диверсии

Постреляли «диких гусей»? Наемники бегут с Украины, плюнув на деньги

«Волшебный пендель» Путина получен: как решать проблему легализации ЧВК