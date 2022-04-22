«Не привык быть свадебным генералом»: Венедиктов не будет выдвигаться в ОП

Экс-главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что отказался выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы, пишет ТАСС. Журналист добавил, что предложение вновь стать членом совещательного органа ему сделали в Союзе ветеранов Афганистана одного из столичных округов.

Я поговорил с коллегами и понял, что мои позиции, в смысле развития гражданского общества в новой ситуации, расходятся с большинством, ну, а свадебным генералом я не привык быть, — сказал Венедиктов.

При этом он поблагодарил Союз ветеранов за предложение.

Я очень благодарен, что Союз ветеранов Афганистана, это особенно для меня ценно, понимает, что я делал, в том числе и для них, — заключил Венедиктов.

Алексей Венедиктов был утверждён мэром Москвы во второй и третий созывы Общественной палаты столицы. Также в течение нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в столице.

В начале марта совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации своего радиоканала и сайта. Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».