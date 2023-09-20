«Величайший иллюстратор»: Сафронов о смерти создателя «Дяди Степы» Сафронов назвал Мазурина величайшим иллюстратором советского времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художника Германа Мазурина можно считать величайшим иллюстратором советского времени, рассказал NEWS.ru член Российской академии художеств Никас Сафронов. По его словам, Мазурин был человеком невероятной работоспособности, всего он оформил более 300 книг.

Я встречался раза два-три с ним в Академии художеств. Величайший иллюстратор советского времени. Заслуженный, достойный, приятный, мягкий человек. Ушел профессионал, нам будет его не хватать <...> Мазурин был человеком невероятной работоспособности, оформил более 300 книг, а это по 30-40 иллюстраций в каждой. Книга становится более наполненной, более детальной, — поделился Сафронов.

Для детей особенно важны иллюстрации в книгах — так они познают мир, добавил художник. Сергей Михалков мог выбрать любого художника, однако остановился на Мазурине из-за его таланта. Именно благодаря ему миллионы детей узнали, как выглядят положительные и отрицательные герои, хорошие и плохие поступки.

Я очень любил этого художника, помнил его, при встрече всегда рассказывал ему о своих восприятиях его оформления рассказов Агнии Барто и Валентина Катаева, — заключил Сафронов.

Герман Мазурин ушел из жизни в 91 год. По данным Telegram-канала SHOT, два месяца назад он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, полученной при падении.