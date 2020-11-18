«Вектору» выдали разрешение на испытание вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5d10208-29a4-11eb-814a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора получил от Минздрава разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

[Разрешено] изучение переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 у добровольцев в возрасте от 18 лет, — говорится на сайте министерства.

Исследования начнутся 18 ноября 2020 года, а закончатся 15 июня 2021 года. Общее число испытуемых составит 3 тысячи человек.

Тестирование будут проводить больница управделами президента, центр хирургии им. Б. В. Петровского и Красногорская городская больница № 1.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, то вакцину от COVID-19 можно доработать. При этом масштабной модификации препарата не потребуется. Он отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком. По словам специалиста, в центре Гамалеи пока не сталкивались с разновидностью SARS-CoV-2 с изменённым S-белком.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.