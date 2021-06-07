Ведущий и знаток клуба «Что? Где? Когда?» получили награду от Путина

https://static.news.ru/photo/c2a11db8-c7bb-11eb-a778-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: youtube.com

Ведущий интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Борис Крюк и член клуба знатоков Андрей Козлов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано , что Крюк и Козлов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Борис Крюк выступает в качестве ведущего, автора сценария и продюсера программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Кресло ведущего он занял после смерти создателя игры Владимира Ворошилова.

Андрей Козлов играет в клубе с 1989 года, он является магистром игры и трёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем «Бриллиантовой совы», а также носит звание «Лучший капитан клуба».

Ранее сообщалось, что власти Москвы подали иск на 1,9 млн рублей в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?».