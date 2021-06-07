Ведущий и знаток клуба «Что? Где? Когда?» получили награду от Путина

Ведущий интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Борис Крюк и член клуба знатоков Андрей Козлов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе
Борис Крюк выступает в качестве ведущего, автора сценария и продюсера программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Кресло ведущего он занял после смерти создателя игры Владимира Ворошилова.
Андрей Козлов играет в клубе с 1989 года, он является магистром игры и трёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем «Бриллиантовой совы», а также носит звание «Лучший капитан клуба».
Ранее сообщалось, что власти Москвы подали иск на 1,9 млн рублей в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?».