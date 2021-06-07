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Ведущий и знаток клуба «Что? Где? Когда?» получили награду от Путина

21:11, 07 июня 2021
Фото: Фото: youtube.com

Ведущий интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Борис Крюк и член клуба знатоков Андрей Козлов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Крюк и Козлов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Борис Крюк выступает в качестве ведущего, автора сценария и продюсера программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Кресло ведущего он занял после смерти создателя игры Владимира Ворошилова.

Андрей Козлов играет в клубе с 1989 года, он является магистром игры и трёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем «Бриллиантовой совы», а также носит звание «Лучший капитан клуба».

Ранее сообщалось, что власти Москвы подали иск на 1,9 млн рублей в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?».

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