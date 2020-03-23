https://static.news.ru/photo/c140bfb4-6cb3-11ea-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три источника издания «Ведомости», близкие к администрации президента, подтвердили, что политическое решение о переносе из-за пандемии коронавируса даты голосования по поправкам в Конституцию РФ уже принято, но новая дата ещё точно не определена.

Скорее всего, дата проведения голосования станет известна 25 марта. Один из инсайдеров пояснил , что при принятии решения собираются учесть дату Единого госэкзамена, который школьники сдают в июне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов: правда ли голосование откладывается?

Нет. Пока решений никаких не принималось, — заявил Песков.

Как писал NEWS.ru ранее, фотография бюллетеня, утверждённого ЦИК РФ для всероссийского голосования по поправкам к Конституции, появилось в Интернете. Единственный вопрос, включённый в него, — одобряет ли гражданин поправки к Конституции? На выбор предоставлены два варианта ответа: «Да» и «Нет».