Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три источника издания «Ведомости», близкие к администрации президента, подтвердили, что политическое решение о переносе из-за пандемии коронавируса даты голосования по поправкам в Конституцию РФ уже принято, но новая дата ещё точно не определена.

Скорее всего, дата проведения голосования станет известна 25 марта. Один из инсайдеров пояснил, что при принятии решения собираются учесть дату Единого госэкзамена, который школьники сдают в июне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов: правда ли голосование откладывается?

Нет. Пока решений никаких не принималось, — заявил Песков.

Как писал NEWS.ru ранее, фотография бюллетеня, утверждённого ЦИК РФ для всероссийского голосования по поправкам к Конституции, появилось в Интернете. Единственный вопрос, включённый в него, — одобряет ли гражданин поправки к Конституции? На выбор предоставлены два варианта ответа: «Да» и «Нет».

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