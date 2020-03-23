Три источника издания «Ведомости», близкие к администрации президента, подтвердили, что политическое решение о переносе из-за пандемии коронавируса даты голосования по поправкам в Конституцию РФ уже принято, но новая дата ещё точно не определена.
Скорее всего, дата проведения голосования станет известна 25 марта. Один из инсайдеров
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов: правда ли голосование откладывается?
Нет. Пока решений никаких не принималось, — заявил Песков.
Как писал NEWS.ru ранее, фотография бюллетеня, утверждённого ЦИК РФ для всероссийского голосования по поправкам к Конституции, появилось в Интернете. Единственный вопрос, включённый в него, — одобряет ли гражданин поправки к Конституции? На выбор предоставлены два варианта ответа: «Да» и «Нет».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен