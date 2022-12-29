«Ведомости»: ДНР и ЛНР синхронно примут конституции 30 декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Госдуме, сообщает, что в пятницу, 30 декабря, будут синхронно приняты конституции Донецкой и Луганской народных республик. Также о вопросе принятия конституции нового территориального образования в составе России упомянул в беседе с журналистами спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Завтра [30 декабря] состоится пленарное заседание, один из вопросов будет — принятие конституции, — сказал представитель ЛНР.

В начале декабря о том, что принять конституцию планируется до конца текущего года, говорил спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка. По его словам, проект был практически готов и проходил финальные стадии согласования. Прессу в республике 30 декабря пригласили на заседание регионального парламента, не уточнив при этом его повестку.

В сентябре текущего года прошли референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской области. В ЛНР присоединение к РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Накануне референдума о готовности участвовать в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.

«Ведомости» писали 1 ноября, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов регионов, которые 30 сентября подписали договоры о присоединении к России. Предполагалось, что до конца ноября закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР и после этого они поступят на утверждение народным собраниям этих субъектов Федерации.

Заняться в первую очередь конституциями ДНР и ЛНР решили, поскольку голосовать за их принятие могут действующие депутаты, избранные после провозглашения независимости от Украины, но еще до присоединения к РФ, говорил федеральный чиновник.

Уставы Херсонской и Запорожской областей, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, примут в другие сроки. «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации», — говорил федеральный чиновник.

Их выборы намечены на 10 сентября 2023 года и переносить их пока не планируется, писали «Ведомости» 26 декабря.