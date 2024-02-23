Вдова бойца ВС России рассказала о побеге супруга из украинского плена Вдова бойца ВС России сообщила о его побеге из плена ВСУ несмотря на ранение

Вдова российского бойца из Ржева рассказала RT, что ее супругу удалось сбежать из украинского плена в июле 2023 года. По словам женщины, он был ранен, однако даже несмотря на это, помог сослуживцу. По словам женщины, всех бойцов ВС РФ из своего отряда он называл «сынками». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Он ребят называл сынками, перевязывал им раны, закрывал их собой при обстрелах. Он даже повзрослел по голосу, хотя ему было всего 32. Купил там машину УАЗ и на ней ездил на поле боя и собирал раненых и погибших, — рассказала женщина.

По словам вдовы погибшего бойца, ему удалось добраться до ближайшей деревни в ночи. Женщина добавила, что там ее супруг связался со своими, которые и помогли выбраться. Она уточнила, что после этого он вернулся в зону СВО, однако в ноябре его группа попала под обстрел, в ходе которого он и погиб.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что под Работино погиб российский боец ​​Заур Т. По его словам, военнослужащему удалось захватить в плен нескольких военнослужащих украинской армии, за что он был представлен к республиканским и государственным наградам. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.