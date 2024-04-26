«ВД»: ВС РФ ударили по зданию с агентами СБУ и чешскими военными в Харькове

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военное дело» сообщил об ударе Вооруженных сил России по зданию в Харькове, где в этот момент находились представители Службы безопасности Украины и военнослужащие из Чехии. По данным канала, иностранцы обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. По словам источника канала, ударом ликвидировано семь чешских офицеров. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ уничтожили эшелон с военной техникой украинской армии иностранного производства в районе Удачного в ДНР. Удар наносился с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. В общей сложности за последние сутки российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах.

Также стало известно о том, что российские силы начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ. По данным MK.RU, объекты стали целями российских бойцов после поставок на Украину военной помощи из США. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области базу украинской ДРГ, атаковавшей Белгородскую область. По его словам, пункт дислокации ВСУ ликвидирован в Чугуевском районе. Минобороны России эту информацию также не комментировало.