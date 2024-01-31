ВЦИОМ объяснил, почему нет рейтингов кандидатов в президенты ВЦИОМ: рейтинг кандидатов сильно меняется и зависит от списка

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Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров

Рейтинг кандидатов в президенты не публикуются, поскольку их результат сильно меняется в зависимости от списка, рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Первых результатов стоит ждать после того, как завершится процедура регистрации кандидатов 10 февраля, сказано в официальном Telegram-канале ВЦИОМа.

Некоторые предварительные замеры рейтингов кандидатов мы уже провели и выяснили, что результат очень сильно меняется в зависимости от списка кандидатов. Официального списка пока нет. В этих условиях публиковать рейтинги, сильно меняющиеся в зависимости от списка кандидатов, мы считаем безответственным, — приводится ответ Федорова на вопрос, когда можно ознакомиться с рейтингами.

Он также уточнил, что 10 февраля закончится регистрация кандидатов. После этого будет проведен первый опрос, тогда можно ожидать результатов.

Ранее стало известно о том, что блогер-эколог Анатолий Баташев, подававший документы в ЦИК для участия в президентских выборах в качестве самовыдвиженца, решил не участвовать в дальнейшей гонке. Перед этим Баташев заявлял, что пойдет на выборы с программой, нацеленной на сохранение культуры, воспитание патриотизма среди детей и благоустройство парков.