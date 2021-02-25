Вассерман рассказал, что ждёт Россию, если она не откажется от доллара

https://static.news.ru/photo/326e2658-777c-11eb-a6dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Анатолий Вассерман рассказал, почему Российская Федерация должна уйти от использования доллара при расчётах.

По его словам, в настоящее время Соединённые Штаты свободно отслеживают любые операции с американской валютой, а дальше в ход пойдут только блокировки.

Вассерман прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который отметил, что уход РФ от доллара поможет уменьшить возможности Соединённых Штатов для санкционного давления. Публицист напомнил, что все безналичные платежи отражаются на счетах банков страны, которая печатает валюту. Эта информация доступна США, потому что Вашингтон фактически отменил для себя понятие банковской тайны.

Дальше следуют разные малоприятные события, такие как блокировка счетов. Получается, что использование доллара даже при международных взаиморасчётах неудобно нашей стране, — пояснил Вассерман порталу Nation News.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна в срочном порядке сократить использование американского доллара из-за намерений Соединённых Штатов ужесточить санкции в отношении Москвы. Высокопоставленный дипломат отметил, что за последние годы Вашингтон ввёл множество рестриктивных мер против российских государственных корпораций, банков, отраслей, а также бизнесменов и чиновников. Он подчеркнул, что роль американской валюты нужно уменьшить «в любых операциях».

Ранее стало известно, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьёзных мер в отношении России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Целью санкций станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому в Москве якобы «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам Соединённых Штатов и их союзников», передаёт The Washington Post. Издание отмечает, что Вашингтон также примет меры, «направленные на привлечение России к ответственности за использование запрещённого химического оружия» против Алексея Навального, писал NEWS.ru.