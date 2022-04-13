Вассерман рассчитал сроки объединения России с Белоруссией

Предпосылок для полного объединения России и Белоруссии пока нет, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. Он считает, что до конца действующих президентских сроков Владимира Путина и Александра Лукашенко полная интеграция вряд ли будет возможна. Согласно его математическим расчётам, техническая возможность для объединения двух государств появится не раньше, чем через 5-8 лет.

Как рассказал Вассерман, всё дело во взаимосвязях между типами хозяйств. Хозяйство Белоруссии значительно менее разнообразно, чем у России. Там меньше направлений, требующих внимания государства. Если попытаться их сейчас объединить, то качество управления в Белоруссии резко упадёт, потому что сочетать разные методы управления в одном государстве невозможно, пояснил эрудит.

С учётом всех этих факторов до появления новых технических возможностей управления, до появления новых вычислительных мощностей, которые появятся лет через 8-10, действительно нет смысла в полном воссоединении РФ и Белоруссии. Есть смысл в том уровне интеграции, который есть сейчас, — подчеркнул Вассерман.

Он отметил, что при нынешней скорости развития мирового компьютерного парка предпосылки для полной интеграции двух государств возникнут не раньше, чем через лет 5-8.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее назвал «старыми методами» разговоры о включении Белоруссии в состав России. По его словам, Москва и Минск намерены выстроить такое единство, которое послужило бы примером всем остальным странам, в том числе в вопросе противодействия западным санкциям.

12 апреля в Благовещенске состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. В ходе беседы с Лукашенко президент России заявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим Путин высказал намерение и дальше укреплять интеграцию России с Белоруссией.