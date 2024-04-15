Вассерман призвал ввести лапту и городки в школах вместо гольфа Депутат Вассерман предложил ввести лапту и городки в школах вместо гольфа

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Лапта и городки лучше подходят для патриотического воспитания детей, чем гольф, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, можно рассмотреть вопрос о введении этих двух дисциплин на уроках физкультуры, поскольку они полезнее для здоровья.

Что касается лапты, есть и американский вариант — бейсбол. Я полагаю, что бег в лапте полезнее, чем неторопливые прогулки в гольфе. Плюс требуемая точность и координация движений повыше. Если бы спросили мое мнение о том, какой именно спорт ввести дополнительно, я бы скорее ориентировался на городки и лапту, — сказал Вассерман.

В то же время депутат отметил, что у гольфа есть мини-вариант, который можно организовать практически в любой школе. Вассерман предположил, что это учитывали в Минпросвещения при принятии решения.

Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому у школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых есть компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон и гольф. В ведомстве отметили, что гольф — эффективное средство физического воспитания, а также содействует всестороннему развитию школьников.

Ранее Минпросвещения опубликовало приказ, из которого следует, что обществознание уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Так, уроки обществознания будут преподавать начиная с девятого класса. На изучение данного предмета будет отведен один час в неделю.