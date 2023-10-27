Вассерман оценил идею Минцифры доверить ИИ проверку школьной «домашки» Вассерман: программу проверки «домашки» надо опробовать на документах Минцифры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Идею Минцифры РФ о проверке домашних работ школьников с помощью искусственного интеллекта следует сначала протестировать на документации самого ведомства, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он пояснил, что как человек с почти 25-летним опытом самостоятельного программирования знает, сколько в таких программах бывает ошибок.

Депутат подчеркнул, что задачу распознавания почерка с помощью ИИ давно решили. Но большая часть подобных программ слишком примитивны для обучения такому серьезному и полезному навыку как проверка «домашки» у школьников.

Я бы рекомендовал Минцифры для начала использовать предлагаемые ею программы для проверки собственных документов. И с точки зрения грамматики, и с точки зрения содержания. Я не уверен, что все производимое Минцифры имеет серьезный стратегический смысл, — подчеркнул депутат.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ, задания будут проверяться в автоматическом режиме. По его словам, это поможет разгрузить учителей. Он отметил, что система будет работать на основе «Московской электронной школы».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, в свою очередь, заявила, что школьных учителей нужно освободить от лишней бюрократии, но никак не от проверки домашних заданий. Парламентарий отметила, что ИИ или компьютер не заменят человека. По ее словам, к каждому ребенку необходимо найти свой подход, а при оценивании работ нужно учитывать его особенности.