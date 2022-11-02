Вассерман назвал причину отказа РФ от «ядерной» мести Франции за «Мистрали» Депутат Вассерман: Россия не мстит Франции за «Мистрали» в ядерной энергетике из-за собственной выгоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия могла бы воспользоваться случаем и отомстить Франции за срыв сделки с вертолётоносцами «Мистраль», отказавшись в ответ отправлять оборудование для термоядерного реактора, однако не делает этого из-за собственной выгоды, указал «ПолитРоссии» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По словам парламентария, отправляя оборудование в Марсель, Москва помогает не Парижу, а сама себе.

В 2014 году Франция отказалась передавать России «Мистрали» вопреки условиям контракта. Теперь же Москве под силу отплатить Парижу той же монетой, поставив крест на крупном проекте Франции, однако, считает Вассерман, такая месть не имеет никакого смысла.

Во Франции идёт строительство ИТЭР — международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак. Французская территория используется лишь как стройплощадка, а строительством занимаются учёные из доброго десятка стран. Проект такой важности нельзя замораживать из-за капризов политиков, — пояснил Вассерман.

Законодатель подчеркнул, что Москва является одним из участников масштабного строительства. По его словам, отечественные учёные заинтересованы в результатах ядерных экспериментов и поэтому России невыгодно вспоминать давние обиды, заключил Вассерман.

16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрыв сделок для Франции является обычным делом. К примеру, так произошло и в случае с российскими авианосцами «Мистраль». Таким образом российский дипломат прокомментировала заявление главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана о гневе и горечи на фоне выхода Австралии из договора о подлодках, в результате чего Париж потерял миллиарды евро.