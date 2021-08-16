Васильеву утвердили в должности президента Российской академии образования

Бывший министр просвещения России Ольга Васильева утверждена в должности президента Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования, — гласит документ.

Ранее по решению Владимира Путина Ольга Васильева была освобождена от должности председателя попечительского совета РАО.

На должность президента РАО Васильеву избрали 30 июня 2021 года.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 по 2018 год, а после реорганизации министерства была назначена на пост министра просвещения, который занимала до января 2020 года.

Председателем попечительского совета РАО Васильева была назначена указом президента РФ в марте 2020 года. Срок нахождения в должности должен был составить пять лет.