«Вариантов хватает»: названы места для размещения ракет средней дальности Политолог Перенджиев: РФ может разместить ракеты средней дальности на Чукотке

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Россия может разместить ракеты средней и меньшей дальности на Чукотке, откуда ударить по Аляске не составит никаких проблем, предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, также РФ может договориться с КНДР. Еще один вариант — зона контроля в арктических рубежах, добавил эксперт.

Необязательно нужна Куба. Например, разместить на Чукотке. Для удара по Аляске никаких проблем нет. Можно договориться с КНДР и разместить ракеты там. Можно разместить в зоне контроля в арктических рубежах, выстроить инфраструктуру, чтобы там находились ракеты, — заявил Перенджиев.

Ракеты даже необязательно размещать в видимой части, их можно расположить подо льдом, добавил эксперт. Кроме того, поместить вооружение можно на Новой Земле. Комментируя договор о ракетах, политолог добавил, что он перестал существовать.

Мы ставили вопрос, что Россия не будет переступать через рамки соглашения, если не будут переступать США, — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть односторонний мораторий о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, поводом для этого может стать размещение США ракет средней дальности на Гуаме.