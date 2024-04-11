Россия может разместить ракеты средней и меньшей дальности на Чукотке, откуда ударить по Аляске не составит никаких проблем, предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, также РФ может договориться с КНДР. Еще один вариант — зона контроля в арктических рубежах, добавил эксперт.
Необязательно нужна Куба. Например, разместить на Чукотке. Для удара по Аляске никаких проблем нет. Можно договориться с КНДР и разместить ракеты там. Можно разместить в зоне контроля в арктических рубежах, выстроить инфраструктуру, чтобы там находились ракеты, — заявил Перенджиев.
Ракеты даже необязательно размещать в видимой части, их можно расположить подо льдом, добавил эксперт. Кроме того, поместить вооружение можно на Новой Земле. Комментируя договор о ракетах, политолог добавил, что он перестал существовать.
Мы ставили вопрос, что Россия не будет переступать через рамки соглашения, если не будут переступать США, — указал он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть односторонний мораторий о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, поводом для этого может стать размещение США ракет средней дальности на Гуаме.