Вандалы против Горшенева, суд над Ивлеевой, дом Бузовой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу рок-музыканта и фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала от телеканала ТНТ дом, блогеру Анастасии Ивлеевой выписали штраф за дискредитацию российской армии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Вандалы нагрянули на могилу Горшенева: кто против «мертвого анархиста»?

Вандалы разгромили могилу солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, также известного как Горшок, в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище, сообщал Telegram-канал «Mash на Мойке». Хулиганы нарисовали на портретах певца свастику, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в этом завсегдатаев местного компьютерного клуба.

По данным канала, подобных актов вандализма было уже несколько. В первый раз это произошло в ночь на 19 апреля. Фанаты привели могилу в порядок. Теперь они уносят портреты музыканта на ночь, а утром возвращают их на место. Некоторые поклонники организовали дежурства.

Люди попросили администрацию кладбища установить камеры и организовать патруль. Также создана петиция с призывом к городским властям не допускать осквернения могилы музыканта в будущем.

Советский и российский музыкант, солист и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с NEWS.ru заявил, что с осквернителями могил нужно поступать, опираясь на букву закона. По словам музыканта, виновных необходимо найти и покарать.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Pres Михаил Горшенев

«Вандалы, они и есть вандалы. Что таким людям можно сказать? Таким людям ничего нельзя говорить. С такими людьми нужно действовать, опираясь на букву закона, найти и покарать по закону. Любые противоправные действия, а вандализм — это противоправное действие, должны наказываться государством и соответствующими государственными органами», — заявил исполнитель.

Концертный директор группы «Кукрыниксы» Игорь Гудков в комментарии РЕН ТВ назвал подонками причастных к погрому на могиле Горшенева. Он тоже призвал привлечь вандалов к ответственности.

«К сожалению, на могилах многих известных рок-музыкантов происходят разные вещи по всему миру. Не все любящие, бывают какие-то подонки», — сказал Гудков.

Вскоре после резонанса в СМИ стало известно, что администрация кладбища распорядилась установить над могилой исполнителя хита «Мертвый анархист» видеокамеру. Как сообщил 78.ru монтировщик Михаил, антивандальная камера на могиле рок-музыканта начала работать с 25 апреля.

Бузова «предъявила» ТНТ за многолетнюю «стройку»

Ведущая и певица Ольга Бузова потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость вспомнила об обещанном жилье в эфире программы «Утро. ТНТ».

Бузова заявила, что являлась самой популярной участницей «Дома-2». Кроме того, она напомнила, что сотрудничает с телеканалом ТНТ 20 лет.

«Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом?» — спросила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Ольга Бузова попала в реалити-шоу в 2004 году в возрасте 18 лет. В качестве участницы «Дома-2» она провела четыре года, а с 2008 по 2021 год стала ведущей шоу. До сих пор артистка регулярно участвует в разных проектах телеканала ТНТ.

Также стало известно, что Бузова легла в больницу. В своем Telegram-канале она предупредила поклонников о том, что в течение некоторого времени она будет неактивна в соцсетях. Пиар-менеджер артистки Антон Богославский рассказал Super.ru, что госпитализация Бузовой связана с плановой операцией, он призвал поклонников не волноваться. При этом он не стал раскрывать, о каком именно хирургическом вмешательстве идет речь.

«Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — написала Бузова в Telegram под фотографией из больничной палаты.

В комментариях под постом поклонники артистки поблагодарили ее за информацию, однако задавались вопросом, что же произошло. На снимке певица запечатлела себя без макияжа и с убранными в косичку волосами. Она была одета в голубую пижаму в белую полоску.

Некоторые подписчики телеведущей предположили, что исполнительнице предстоит пластическая операция.

«Наверное, на пластику легла? Нос, лицо?» — предположила подписчица Юлия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

«Мне кажется, липосакция либо что-то другое для тела сделать», — считает Наталья.

При этом еще накануне вечером Бузова побывала на гала-ужине МУЗ-ТВ. Она рассказала NEWS.ru, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

«Мне очень нравится одиночество. Состояние, когда я одна. Потому что когда рядом со мной находятся люди, тем более в большом количестве, неважно, это мероприятие, общение с близкими людьми, друзьями, родителями — неважно. Когда рядом находятся люди, я всегда думаю о них больше, чем о себе. Поэтому когда я нахожусь одна, у меня есть то самое свободное время, которое я посвящаю именно себе. Девочке Оле. Это книжка, это банька, массажи, дышать свежим воздухом, уезжать за город», — сообщила певица.

Она добавила, что в последние недели такой отдых в одиночестве помогает ей держаться в тонусе. По словам Бузовой, после такого выходного она может «врываться» в новую рабочую неделю, генерировать идеи и быть энергичной.

Ивлеевой вынесли приговор за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России, сообщает РИА Новости. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказала судья.

В суде выяснилось, что Ивлеева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению спецоперации, чем «осуществила дискредитацию». По данным агентства, адвокат блогера Калой Ахильгов просил о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности. Он заявлял, что факт размещения сообщения установлен спустя два года после публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Кроме того, защитник просил вызвать в суд и допросить составившего протокол сотрудника полиции. Он заявлял, что в деле нет материала проверки, и настаивал на допросе составившей заключение эксперта, так как считал, что у нее нет соответствующих полномочий.

Известно, что Ивлеева не явилась в зал суда, где рассматривался административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат звезды.

«Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании», — сказал защитник.

Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав в разговоре с ИА Regnum назвал несправедливыми обвинения против нее в дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, дочь никогда не ругала армию, а ее «голая» вечеринка была лишь формой заработка. Мужчина пообещал, что не позволит «каждой шавке тявкать» на дочь.

«Зачем все докопались до ребенка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у нее свой бизнес. Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», — подчеркнул отец блогера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После скандала с дискредитацией армии пользователи Сети стали призывать лишить Ивлееву гражданства России. Однако Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в комментарии NEWS.ru отметил, что телеведущую нельзя лишить гражданства РФ и выслать из страны за административный протокол. При этом, по его словам, общественные организации, как и все граждане, могут выражать свое мнение и высказывать подобные призывы.

«Давайте действовать как граждане правового государства. На нее составлен протокол за дискредитацию. Это предусмотренное законом действие в ответ на правонарушение, которое может иметь и более серьезные последствия. Но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства и не может быть выслан из страны», — объяснил депутат.

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