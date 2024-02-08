«Вампиры» в Белгороде и удар по пожарным: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля «Вампиры» в Белгороде, удар по пожарным: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Белгород дважды находился под массированными обстрелами, по городу наносили удары из РСЗО «Вампир». В Донецке беспилотник атаковал бригаду сотрудников МЧС. Поселок Куйбышево в Запорожье попал под обстрел, а над Крымом сбили БПЛА. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожья

Накануне вечером украинские войска обстреляли поселок Куйбышево в Запорожской области. Атаку отразили российские средства ПВО, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Российские системы ПВО отразили вражескую атаку на пгт Куйбышево. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент пока не поступала», — написал он.

Белгород дважды обстреляли из РСЗО «Вампир»

За прошедшие сутки Белгород и Белгородский район дважды находились под массированными обстрелами. Первая воздушная тревога сработала там 7 февраля в районе 16:28, ее отменили примерно спустя два часа.

За это время на подлете к областному центру средствами ПВО сбили семь воздушных целей. По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали район реактивными снарядами РСЗО RM-70 «Вампир».

Пострадали три человека, одного из них госпитализировали в больницу № 2 в Белгороде. У мужчины диагностировали осколочные ранения головы и контузию.

Один из пострадавших — водитель фуры. По данным Telegram-канала SHOT, снаряд упал прямо перед кабиной грузовика, когда тот ехал в районе Крейда.

Повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, 15 автомобилей и два промышленных предприятий.

Во второй раз предупреждение о ракетной опасности запустили в 19:42. Его отменили через час. ВСУ снова обстреляли Белгород и его пригород из РСЗО «Вампир» чешского производства. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов.

Повреждены оказались один многоквартирный и четыре частных дома, хозпостройка и три автомобиля.

Параллельно украинские войска продолжали обстреливать регион из минометов. Прилеты зафиксировали в Рождественке (четыре прилета), Вязовом (три прилета), Шебекино (шесть прилетов), Новой Таволжанке (10 прилетов) и Ленинском (шесть прилетов).

В Шебекино пострадали два человека: мужчина получил ранения руки, женщина — контузию. Обоих госпитализировали. Повреждены десять автомобилей и одно производственное предприятие. Тем временем в Новой Таволжанке повреждены три частных дома и автомобиль.

Беспилотники атаковали села Новая Деревня и Пороз. Над селом Батрацкая Дача средствами ПВО удалось сбить один БПЛА самолетного типа. В Порозе под удары попали объект связи и экскаватор.

Бригада спасателей попала под обстрел в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки был зафиксирован 81 факт ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 70).

На Горловском направлении украинские войска совершили 38 обстрелов, на Донецком — 36, на Ясиноватском — четыре, а на Волновахском — три. Украинские войска выпустили по региону 270 боеприпасов.

Повреждения получили три жилых дома, два инфраструктурных объекта и один автомобиль. В частности, под ударами оказались ясли-сад № 154 и спорткомплекс в Макеевке.

В поселке Комсомольский Волновахского района зафиксировали три прилета. В результате пострадал мужчина 1963 года рождения.

В Петровском районе областного центра беспилотник сбросил взрывное устройство на магазин. В этот момент там находилась бригада спасателей, которая прибыла из-за срабатывания пожарной сигнализации. В результате пострадали пять сотрудников МЧС.

«После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении. Также осколками поврежден пожарный автомобиль», — говорится в сообщении областного управления МЧС РФ.

Дроны ВСУ регулярно совершают налеты на ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, только с начала текущего года украинские войска запустили на регион 1077 дронов.

«Это (цели БПЛА. — NEWS.ru) супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. <...> С 1 января уже было перехвачено только 1077 беспилотников», — рассказал чиновник.

Украинский БПЛА пытался атаковать Крым

В ночь на 8 февраля украинский беспилотник самолетного типа собирался атаковать объекты на территории Крымского полуострова. Его удалось сбить средствами ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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