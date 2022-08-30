Валерий Меладзе попал в черный список организаторов частных вечеринок Менеджер Меладзе Симонян рассказал, что артист попал в черный список частных вечеринок

Певец Валерий Меладзе попал в черный список организаторов частных вечеринок для чиновников, заявил его менеджер Георгий Симонян в беседе с Mash. По его словам, артист теперь выступает в России без афиш на заказных концертах, однако даже после внесения предоплаты случаются отмены выступлений из-за присутствия на мероприятиях «гостей с известными фамилиями, которые не хотели или не могли слушать Меладзе».

График расписан, и им нет разницы, кому петь. Боятся лишь отказов, так как Меладзе в немилости у крупных чиновников из-за своей позиции по СВО, — говорится в сообщении.

Как отмечает канал, снижение требований со стороны артиста и сниженный до 4,5 млн гонорар не спасают.

Кроме того, по словам Симоняна, Меладзе живет в Москве и из страны не уезжал, информация об этом была шуткой.

Ранее стало известно, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Федорова М. Я. (предположительно, рэпера Oxxxymiron). Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения.

В частности, экстремистскими могут признать песню и клип «Последний звонок». В композиции, по словам прокуратуры, усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».