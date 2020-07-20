Вакцину от коронавируса могут передать в производство раньше срока

https://static.news.ru/photo/fd44a8b0-ca85-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Благодаря успешно проведённым испытаниям вакцина от коронавируса может быть передана в производство с опережением планов на неделю-полторы, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын.

Планы передать вакцину в производство в конце августа этого года не изменились. Разговор идёт даже об опережении планов на неделю-полторы. Все прошло очень благополучно с испытаниями вакцины в Центре эпидемиологии совместно с 48-м НИИ Минобороны, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Лисицын.

По его словам, сейчас испытания успешно проходят на «здоровых, крепких людях». На стариках, детях и беременных женщинах испытывать вакцину будут позже. В настоящее время главная задача — обезопасить тех, кто работает с коронавирусными больными.

Как писал NEWS.ru, вакцине, созданной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и протестированной на добровольцах, потребуются дополнительные испытания, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Только после этих исследований вакциной можно будет прививать людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей. Он подчеркнул, что во время проведённых испытаний на физически здоровых добровольцах значимых побочных эффектов вакцины обнаружено не было. Вместе с тем были получены результаты эффективности препарата, оценена нейтрализующая способность вырабатываемых им антител. В ходе дальнейших исследований необходимо будет дополнительно оценить Т-клеточный иммунный ответ на инфекцию. По словам Волчкова, за первыми добровольцами будет установлено долговременное наблюдение, чтобы на протяжении нескольких лет отследить более длительные побочные эффекты.