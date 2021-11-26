Вакансии HeadHunter появятся на портале «Работа в России»
HeadHunter разместит свои вакансии на портале «Работа в России»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:55, 29 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роструд и компания HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь вакансии частной платформы станут размещаться на едином цифровом портале «Работа в России». Об этом сообщили в пресс-службах ведомства и компании.
Руководитель Роструда Михаил Иванков и генеральный директор ООО «Хэдхантер» Михаил Жуков подписали соглашение о взаимодействии и обмене информацией. Документ предусматривает размещение на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» информации о вакансиях, предоставляемой HeadHunter, — говорится в сообщении.
По словам главы Роструда Михаила Иванкова, сотрудничество позволит увеличить количество предложений на сайте «Труд всем» и повысит качество трудоустройства специалистами центров занятости населения.
С 1 января 2022 года большинство работодателей обязаны размещать информацию о вакансиях на едином цифровом портале.
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