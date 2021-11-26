Вакансии HeadHunter появятся на портале «Работа в России»

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За мусор, оставленный в коридоре, жильцам дома может грозить штраф до 5 тысяч рублей, в том числе до 3 тысяч рублей — за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович.

По его словам, штраф за строительный мусор составляет до 2 тысяч рублей. Если жилец выбрасывает легковоспламеняющиеся предметы, ему грозит дополнительный штраф до 3 тысяч рублей. Общая сумма штрафа может достигать...