«Вагнер» обвинил канал Baza в клевете: что известно о «насильнике» из ЧВК

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

ЧВК «Вагнер» отреагировала на публикацию Telegram-канала Baza о бывшем бойце «оркестра». Правда ли, что экс-«музыкант» был уличен в изнасиловании, что известно о «Проекте К» в ЧВК «Вагнер» и его последствиях?

Что написала Baza об экс-бойце ЧВК «Вагнер»

3 марта в Telegram-канале Baza появилась публикация, в которой говорилось, что в Кирове бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег чужой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Источник уточнял, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование и убийство, а зовут его Дмитрий Ефимов.

«В 2013 году Дмитрий Ефимов был осужден за изнасилование, а в 2019 году — за убийство. После 2022-го он подписал контракт с ЧВК „Вагнер“ и отправился на СВО. Ефимов отработал контракт до конца срока и освободился», — писала Baza.

По данным Telegram-канала, в ночь на 24 февраля мужчина завел 22-летнюю девушку в гаражи в Гирсовском переулке и посадил в чужую припаркованную машину. Там злоумышленник ее изнасиловал, после чего пострадавшая смогла сбежать.

«Ефимов же решил замести следы, отогнал ВАЗ и сжег машину. Следователям удалось найти и Ефимова, и владельца автомобиля (машина принадлежала 38-летнему работнику завода „Сельмаш“, он оценил убытки в 200 тыс. рублей). Ефимов арестован, на него возбудили уголовное дело по статье „Изнасилование“», — подчеркивалось в публикации.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Как отреагировали в «Вагнере» на публикацию Baza

4 марта официальный Telegram-канал компании «ЧВК Вагнер. Сводки» опроверг информацию о том, что упомянутый Baza человек имел отношение к организации. Как отмечают в публикации ресурса, преступник из Кирова является тезкой экс-бойца ЧВК «Вагнер», который не был судим за изнасилование. В связи с этим представители «оркестра» обвинили Baza в клевете и попытке «хайпа» на имени компании.

«В попытке словить хайп на имени ЧВК „Вагнер“ Telegram-канал Baza выпустил публикацию-клевету. Мы подняли собственные списки бойцов „оркестра“ и выяснили следующее. Упомянутый Базой Дмитрий Ефимов, воевавший в рамках „Проекта К“, судим не за изнасилование. А еще он является тезкой другого Дмитрия Ефимова, который как раз имеет судимости по данной статье», — пишет «ЧВК Вагнер. Сводки».

В сообщении «Вагнера» также подчеркивается, что авторы Baza не разобрались в ситуации и обвинили невиновного человека в тяжком преступлении.

«Вероятнее всего, авторы публикации воспользовались какими-то слитыми судебными документами и, не разобравшись в ситуации, приписали к истории нашего бойца, оклеветав его и назвав насильником. Интереснее и то, что при более глубоком рассмотрении можно сделать один вывод: авторы „Базы“ — некомпетентные люди, готовые ради хайпа и цитируемости испортить репутацию невиновному человеку», — добавляется в публикации «оркестра».

Что известно о «Проекте К» в ЧВК «Вагнер»

«Проект К» — программа, созданная в 2022 году для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» и их участия в СВО. Программа получила свое название по кодовому имени «К», которое было использовано для обозначения осужденных. Заключенные, которые участвовали в программе, получали помилование в обмен на участие в боевых действиях.

По оценке бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», в программе участвовали около 50 тыс. заключенных. «Проект К» был прекращен в 2023 году.

В СМИ периодически появлялись сообщения о преступлениях, совершенных экс-бойцами ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных, помилованных после службы в зоне СВО. К примеру, портал chita.ru 4 марта сообщил, что Читинский районный суд приговорил бывшего вагнеровца Цырена-Доржи Цыренжапова к 14 годам колонии строгого режима за убийство девушки. СМИ указывает, что мужчина уже получал аналогичный срок в 2020 году за убийство и расчленение 18-летней девушки, однако попал в ЧВК «Вагнер», где отслужил полугодовой контракт и вышел на свободу.

Как заявлял Пригожин, «оркестр» внимательно отслеживает всех бойцов ЧВК и их судьбу после того, как они возвращаются домой. Он отмечал, что повторная преступность среди заключенных, отслуживших в «Вагнере», показывала тенденцию к снижению.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28% до 0,32%, тогда как ранее это было 3,5–7%. Поэтому после работы в ЧВК „Вагнер“ преступность снижается в 10 и более раз. <...> Поэтому заголовки „Бойцы ЧВК „Вагнер“, возвращаясь домой, убивают невинных людей“ не совсем подходят», — говорил Пригожин в апреле 2023 года.

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