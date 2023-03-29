Российские инженеры разработали мобильный бункер на колесах, первый экземпляр уже отправлен в зону проведения военной операции на Украине, сообщил в беседе с ТАСС глава компании «Доргеотех» Алексей Девятилов. По его словам, от обстрелов в нем могут защититься сразу восемь человек.

Первый мобильный бункер на колесах 28 марта отправлен в зону СВО. Бункер вмещает четыре спальных места, в случае обстрела в нем могут укрыться восемь человек. Его можно размещать в траншее и легко выдергивать — он на колесах. Транспортируется автомобилями УАЗ, «Нива», изготавливаем также вариант крепления для «Урала» и «Камаза», — уточнил Девятилов.