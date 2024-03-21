В зоне СВО заметили российскую «матку» дронов: как «Пчелка» уничтожает ВСУ

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

БПЛА «Пчелка»

В зоне специальной военной операции (СВО) замечена российская «матка» дронов «Пчелка». Что об этом известно, как новый беспилотник уничтожает ВСУ и какие новые системы БПЛА есть на вооружении ВС РФ?

Что известно о «матке» дронов «Пчелка»

О появлении в зоне СВО «Пчелки» сообщает Telegram-канал «Русский инженер». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. «Материнское» изделие способно выступать ретранслятором для дочерних беспилотников, что повышает дальность действия последних.

«Очень красивое, изящное решение, жаль, что раньше нельзя было об этом рассказывать, пока [ВСУ] сами не подтвердили, но используется у нас уже довольно давно. Очень бы хотелось, чтобы почаще и побольше, чтобы тем самым сильнее кошмарить тылы врага», — отмечается в публикации канала.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости БПЛА «Пчелка»

Какие БПЛА ВС РФ уничтожают ВСУ

3 марта стало известно, что беспилотник «Упырь» принял участие в уничтожении второго американского танка Abrams, который находился в распоряжении ВСУ. Как сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, американская машина попала на видео подбитой на Авдеевском направлении, в районе деревни Бердычи. Примерно в том же районе был подбит первый Abrams 26 февраля.

Впервые об этом беспилотнике стало известно весной 2023 года. По данным «Военного обозрения», разработкой занимался бизнесмен и инженер из Екатеринбурга Владимир Ткачук — к нему обратилась команда энтузиастов-фронтовиков, которые оценили перспективы использования БПЛА в бою.

«Упырь» — небольшой, облегченный, максимально удешевленный квадрокоптер стандартной конструкции. От других БПЛА его можно отличить по паре вертикальных плоских антенн. Спереди располагается камера, снизу боевая нагрузка: гранаты ПГ-7ЛВ от гранатомета РПГ-7 и ручные противотанковые РКГ-3М. Также дрон может использовать кустарные взрывные части.

Масса противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3М превышает 1 кг. Именно таким спаренным снарядом (который был создан в СССР еще в 1950-е годы) был уничтожен американский танк с системой активной брони BRAT.

Также российские военные активно применяют БПЛА «Куб». Так, американская газета Newsweek писала, что они могут стать «кошмаром для ВСУ». Российский беспилотник-камикадзе «Куб» был создан группой компаний ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Его впервые представили в 2019 году на международной выставке вооружений в Абу-Даби. Среди его преимуществ называют компактные габариты и небольшой вес, а также возможность скрытого запуска, бесшумность и простоту в управлении.

Особенностью «Куба» является способность барражировать в воздухе до 30 минут, обнаруживая цель, после чего атаковать ее в пикировании, поражая верхнюю, наименее бронированную часть танков и другой боевой техники. Масса боевой части БПЛА, по известным данным, до 3 кг.

Западные военные эксперты летом 2023 года сообщили изданию Wired, что «Куб» может быть оснащен искусственным интеллектом, который позволит ему самостоятельно выбирать цели и момент для атаки. «Калашников» не раскрывает подробных технических характеристик БПЛА, поэтому эти заявления остаются предположением.

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