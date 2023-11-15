Российский спецназ уничтожил «дерзкий» БМП ВСУ Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили «дерзкий» БМП ВСУ под Клещеевкой

Фото: МО РФ

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили «дерзкий» БМП противника, который на протяжении нескольких дней обстреливал позиции Вооруженных сил России под Клещеевкой на Артемовском направлении, заявил РИА Новости командир группы отряда. Он пояснил, что машина была уничтожена из противотанкового ракетного комплекса. Чтобы вычислить ее, бойцам ВС РФ приходилось думать как командир экипажа этого БМП, добавил он.

Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда [БМП] работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ЦВО ликвидировали легкобронированную технику и группу подвоза боеприпасов ВСУ. Машины достигли своей огневой позиции, выполнив привязку к местности, и открыли беглый огонь по мобильной группе солдат ВСУ. Эта группа пыталась провести ротацию в лесной полосе на Краснолиманском направлении.

До этого Минобороны РФ показало кадры работы ЗРК «Тор-М1», поражающего воздушные цели ВСУ на Купянском направлении. На записи видно точное попадание ракеты. По данным ведомства, с начала 2023 года комплекс уничтожил более 110 объектов.