В зоне СВО нашли место, где «застыло время» В зоне СВО нашли часы летчика, на которых застыло время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой одновинтовой вертолёт Ми-8

Поисковики, работающие на освобожденных от ВСУ территориях в зоне СВО, нашли место крушения российского вертолета Ми-8, написал в Telegram-канале военный эксперт Алексей Воевода. Они также обнаружили часы одного из членов экипажа, на которых застыло время.

Время застыло в момент падения, — написал он.

Кроме того, на месте падения волонтеры создали мемориал в честь погибшего экипажа. Они собрали части вертолета, а около них воткнули в землю крест из двух палок, скрепленных между собой.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили в Судже необычную зажигалку, принадлежавшую военнослужащему Вооруженных сил Украины, с мистическим посланием. Командир отряда Аид рассказал, что на ней изображен военный летчик, а также присутствует надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»

Кроме того, до этого российские военные обнаружили останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны, которые погибли в 1943 году в зоне боевых действий на территории Донбасса. Останки были найдены при строительстве укреплений в районе Северо-Восточного фронта. Предполагается, что бойцы погибли в районе укрепленного оборонительного рубежа немецких войск «Миус-фронт».