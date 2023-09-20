ВС России ликвидировали отряд «азовцев»: новости СВО на вечер 20 сентября Последние новости об СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России ликвидировали штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, заявил глава пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. В ходе боев противник также потерял боевые бронированные машины. Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 50 человек.

Глава Генштаба США Марк Милли считает, что контрнаступление украинской армии замедлилось из-за общего состояния войск Украины. Он отметил, что желание Киева вытеснить российских военнослужащим военным путем является очень высокой планкой.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ. Дроны были нейтрализованы в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Telegram-канал SHOT сообщил об обстреле силами ВСУ из танка пункта автомобильного пропуска в Брянской области. По сведениям канала, удар был нанесен 19 сентября около 23:00 мск. Согласно данным SHOT, танк, предположительно, Т-80 выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке. Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не поступало. Минобороны России не комментировало это информацию.

Российские военнослужащие уничтожили лодку Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. В судне находились четверо украинских военных. Удар по ним нанесли бойцы группировки войск «Днепр». Кроме того, шесть бойцов ВСУ были убиты на своих позициях в районе херсонских островов на Днепре. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым Украине. Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» и новые регионы. По его словам, за эти земли «будут биться и защищать» их вступление в состав России по результатам референдумов.

Несколько взрывов прогремели в Херсоне, находящемся под контролем украинского руководства. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Сирены звучали в Харьковской области. Власти региона объявили воздушную тревогу в 09:21 мск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не готовы переломить ситуацию на фронте. По его словам, подразделения ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки. Кроме того, стабилизировалась обстановка в Работино на Запорожском направлении.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Были повреждены четыре дома, автомобиль и мини-трактор. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о нарушении электроснабжения одного из домовладений.

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ также обстреляли село Максимовка Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что одна женщина получила контузию, когда в момент обстрела выходила из дома. Он отметил, что пострадавшая отказалась от госпитализации.

По словам Гладкова, один человек погиб в результате ударов ВСУ. Это мужчина, который во время обстрела проезжал на машине по трассе. От полученных ранений он скончался на месте, врачи не успели оказать ему помощь. Еще один мужчина числится пострадавшим, он также ехал по трассе. В настоящее время он находится в городской больнице № 2 в Белгороде.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам новейшего российского БПЛА «Ланцет» встревожили Украину и Запад. Он отметил, что ВСУ не ожидали удара ВС РФ по стоянке МиГ-29, так как не предполагали, что «Ланцет» способен преодолеть около 70 км.

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