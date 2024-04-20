В зоне СВО испытают новые укрытия от воздействия снарядов Девятилов: укрытия из металлического листа протестируют на СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В ближайшее время в зону СВО отправятся легковозводимые конструкции из гофрированного металлического листа, рассказал ТАСС директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. Они смогут защитить российских военнослужащих от осколочно-фугасного воздействия снарядов, авиабомб и минометного огня.

Разработчик уточнил, что новинка позволит быстро возводить землянки и легкие убежища для личного состава, его защиты от ружейно-пулеметного и минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб, поражающих факторов зажигательного оружия, взрывной волны. Бойцы также смогут укрываться в них от непогоды на передовых позициях и в пунктах временной дислокации.

Девятилов добавил, что изделие состоит из листов оцинкованной стали толщиной 2-3 мм. Он утверждает, что окоп длиной до шести метров два человека смогут создать за 30 минут. Если возводить ручную отсыпку сверху, то потребуется не более полутора часов. Разработчик подчеркнул, что листы можно будет использовать и для перехода личного состава, и для движения транспортных средств.

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