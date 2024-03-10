SHOT: в жилом доме на западе Москвы нашли ящик с боеприпасами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители пятиэтажного жилого дома на улице Герасима Курина в Москве нашли ящик с предметами, похожими на боеприпасы. По данным канала, они вызвали сотрудников экстренных служб.

Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы, нашли на одном из этажей в общем коридоре, откуда они там появились, никто из соседей не знает. На месте сейчас работают сотрудники полиции, они ждут саперов и и кинологов. Жителей дома из ближайших квартир эвакуируют, - говорится в публикации SHOT.

По информации канала, в ящике были найдены боевая граната, осколочный боеприпас для вертикально-осколочного гранатомета (ВОГ), восемь сигнальных патронов и десятки патронов разного калибра. Как стало известно SHOT, прибывшие эксперты обследовали находки и пришли к выводу, что это не муляжи, а настоящие снаряды. Канал утверждает, что на месте сейчас дежурят полиция и сотрудники МЧС. Источники SHOT допускают, что саперы вывезут ящик в безопасное место и обезвредят. Канал пишет, что пока неизвестно, как боеприпасы оказались в жилом доме, обстоятельства выясняются.

В середине декабря SHOT проинформировал, что сотрудники столичного комиссионного магазина на улице Киевской обнаружили пистолет в колонке от музыкального центра. По данным канала, его сдали сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, весной прошлого года SHOT писал, что в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга, которой в посылке вместо мясорубки пришел боевой пистолет с семью патронами. По сведениям канала, оружие оказалось списанным, а годными использованию были четыре патрона.