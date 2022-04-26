Силовики начали обыски в Совете депутатов Красносельского района Москвы

В Совете депутатов Красносельского района Москвы проходят обыски, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, следственные действия проводятся из-за двух муниципальных депутатов Елены Котеночкиной и Алексея Горинова, в отношении которых завели уголовное дела за дискредитацию российских военных.

По информации Telegram-канала, Котеночкина уехала из России и сейчас находится в Армении. При этом Горинова задержали и доставили на допрос в Следственный комитет.

Муниципальный депутат Илья Яшин подтвердил информации об обысках. По его словам, обыски также прошли в квартире Горинова. Парламентарий связал следственные действия с высказываниями муниципальных депутатов против боевых действий.

Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени телеведущего Караулова, — сказал Яшин.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал закон жёстким, но оправданным. По его словам, нормативный акт соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война.