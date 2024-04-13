В Запорожской области сообщили о росте числа погибших при обстреле Токмака Балицкий: до 10 человек возросло количество жертв обстрела ВСУ по Токмаку

Фото: t.me/BalitskyEV

Количество жертв террористической атаки ВСУ по жилому сектору города Токмака Запорожской области увеличилось до 10 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По словам главы области, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются, — написал он.

До этого Балицкий сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции на месте обстрела украинских военных из-под завалов зданий были спасены пять человек, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. У пострадавших выявлены ожоги и множественные ранения. Таким образом, общее количество погибших в результате атаки составило 10 человек, в том числе трое детей, среди пострадавших числятся 18 человек. Губернатор добавил, что с родственниками погибших работают медики, а всем, кто лишился жилья, будет предоставлено временное.

Большинство жителей подконтрольных Киеву территорий ждут прихода российских войск, заявил в конце марта губернатор. Многие имеют родственные связи с территориями, которые находятся под контролем ВС России, и коммуникация между ними очень высокая, уточнил он.