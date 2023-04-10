В Запорожье задержали агента украинской разведки В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Украины

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В Запорожской области был задержан предполагаемый агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя силовых структур. Задержанный мужчина предоставлял Киеву сведения о расположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях.

В особенности его внимание было приковано к банкам, пунктам выдачи пропусков, СМИ, социальным учреждениям и другим местам массового сбора мирных жителей. В настоящее время его проверяют на связь с обстрелами Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

Расследование установило, что задержанный получал от Киева до 2,5 тысячи рублей за каждое выполненное задание. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы, а в случае внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс — пожизненное заключение.

Ранее Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Украины занимался противозаконной деятельностью в период с января 2020 года по август 2021-го. Находясь на территории Тулы, он собирал сведения, которые составляют государственную тайну, для передачи их на родину. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима.