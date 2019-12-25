https://static.news.ru/photo/2daaaef2-2723-11ea-aae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдуме предложили закрепить в законе право людей записывать их общение с чиновниками на видео и аудио. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и лидерам фракций направил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров.

По его словам, ​гаджеты выступают эффективными инструментами противодействия возможным оскорблениям в общении с властями. Благодаря подобным видео- и фотосвидетельствам удалось вывести на чистую воду зарвавшихся госслужащих, утверждает автор инициативы.

Однако запись высказываний сейчас неоднозначно трактуется юристами. Полагаем, необходимо чётко прописать в законодательстве, что граждане имеют право проводить аудио- и видеозапись общения с представителями органов власти, не запрашивая предварительного согласия. Это снимет многие вопросы, а также дисциплинирует самих чиновников, — следует из документа.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился с предложением одного из участников ввести ответственность чиновников за оскорбление граждан, вплоть до увольнения.